إعادة-الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي ومكاتب الصرافة

(لإضافة كلمة مليون لحجم مبيعات الدولار في الفقرة الثانية)

القاهرة 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس بينما لم يطرأ تغير يذكر على سعر العملة المصرية في مكاتب الصرافة.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء.

وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه المصري عند مستوى 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر انتهت في يوليو تموز قبل أن يسمح بتخفيض قيمته إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. وفي الخامس من يوليو تموز سمح البنك للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدولار بمقدار 0.10 جنيه.

وقد يساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الانخفاض يرفع أيضا فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة أصلا.

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.