* استراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا

* فنزويلا تعرض استقبال 20 ألف لاجيء سوري.

* فرنسا: قبول كل اللاجئين يمثل انتصارا لتنظيم الدولة الإسلامية.

* معارك بين الجيش السوري والدولة الإسلامية على حقل نفطي بوسط البلاد.

* روحاني: ايران ستبحث السلام في سوريا مع أي دولة يتبع