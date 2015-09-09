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الأربعاء 9 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* استراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا
* الأمم المتحدة: أوروبا تحتاج نظاما مضمونا لإعادة توطين اللاجئين السوريين
* فنزويلا تعرض استقبال 20 ألف لاجيء سوري.
* فرنسا: قبول كل اللاجئين يمثل انتصارا لتنظيم الدولة الإسلامية.
* اليونان: روسيا ستستخدم مسارا جويا شرقي البلاد لنقل مساعدات لسوريا.
* معارك بين الجيش السوري والدولة الإسلامية على حقل نفطي بوسط البلاد.
* روحاني: ايران ستبحث السلام في سوريا مع أي دولة يتبع