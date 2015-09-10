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الخميس 10 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* وزير: الحكومة اللبنانية توافق على خطة لحل أزمة النفايات.
* مصادر: مصر ترسل نحو 800 من أفراد القوات البرية للمشاركة في حرب اليمن.
* إسرائيل تعيد فتح سفارتها بالقاهرة بعد 4 سنوات من إجلاء دبلوماسييها.
* مصادر: قوات روسية تخوض القتال في سوريا.
* البيت الأبيض يشعر "بقلق بالغ" بشأن نشر طائرات عسكرية روسية في سوريا.
* فرنسا: إرسال قوات روسية الى سوريا يعقد الأزمة.
* النرويج تعتزم استضافة مؤتمر للمانحين لتمويل عمل الامم المتحدة في سوريا. يتبع