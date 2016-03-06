المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الأحد عطاء غير دوري لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد اليوم.

والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات اسبوعيا.

وواصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر اليوم الأحد ليصل إلى 9.73 جنيه لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز اليوم إن الدولار قفز إلى 9.73 جنيه مقابل 9.50 جنيه الخميس الماضي.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.53 مليار دولار بنهاية فباير شباط.

وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون.