المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار لتغطية سلع استراتيجية أساسية

من إيهاب فاروق

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الأحد عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد اليوم.

والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات اسبوعيا.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لرويترز "العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية." ولم يخض في تفاصيل.

وواصل الدولار قفزاته في السوق الموازية بمصر اليوم الأحد ليصل إلى 9.75 جنيه لأول مرة دون أي بوادر على انحسار أزمة شح الدولار رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز اليوم إن الدولار قفز إلى 9.75 جنيه مقابل 9.50 جنيه الخميس الماضي.

وقال المركزي إن نتيجة المزاد الاستثنائي ستعلن بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية لرويترز "إذا باع المركزي الدولار (اليوم) بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة وقد يساهم في نزول الأسعار بالسوق الموازية حتى وإن لم تٌحل الأزمة بشكل نهائي."