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الثلاثاء 8 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* بيان: أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
* مقتدى الصدر يقول إن الاحتجاجات التي نظمها أتباعه هي لدعم الإصلاحات
* 50 قتيلا في مواجهات بين الجيش التونسي ومسلحين هاجموا مدينة قرب الحدود الليبية
* الاتحاد الأوروبي يأمل أن تحد تركيا من الهجرة إلى أوروبا
* مصادر: مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن المصرية في انفجار بشمال سيناء
* اولوند: الإتحاد الأوروبي يجب أن ينتبه لحرية الصحافة في تركيا
* الكرملين: بوتين والسيسي يتفقان على الحاجة لمكافحة الإرهاب في ليبيا واليمن يتبع