المركزي المصري يلغي سقف الإيداع والسحب بالعملة الصعبة للأفراد

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه ألغى سقف الإيداع والسحب بالعملة الصعبة للأفراد لكنه أبقاه للشركات.

كانت مصر التي تواجه أزمة عملة وتحاول محاربة السوق السوداء للدولار قد فرضت سقفا على الإيداع النقدي بالبنوك عند 50 ألف دولار شهريا ثم رفعت الحد الأقصى لمستوردي بعض السلع الأساسية إلى 250 ألف دولار شهريا.