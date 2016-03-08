صحيفة: المركزي المصري يريد زيادة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن طارق عامر محافظ البنك المركزي قوله اليوم الثلاثاء إن البنك يستهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016.