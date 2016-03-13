مصر تطرح شهادات استثمار باليورو للمصريين في الخارج بفائدة تصل إلى 3.5%

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - قال البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إنه سيطرح مع بنك مصر وبنك القاهرة شهادات استثمار باليورو باسم "بلادي" للمصريين في الخارج بفائدة بين ‭2‬ و3.5 بالمئة.

ويأتي طرح الشهادات باليورو بعد نحو أسبوعين من إطلاق مصر برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.

ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

وقال البنك الأهلي في البيان الذي صدر الليلة الماضية إن الشهادات ستبدأ بآجال من عام ولا تسترد قيمتها قبل مرور العام وبفائدة اثنين بالمئة وشهادات بآجال 3 سنوات يمكن استردادها بعد 6 أشهر بفائدة ثلاثة بالمئة بالمئة وهناك شهادات بآجال 5 سنوات لا تسترد قبل عام بفائدة 3.5 بالمئة.

والحد الأدنى لقيمة الشهادة 100 يورو.

وتسعى مصر لتعزيز مراكزها المالية بالعملات الأجنبية من خلال شهادات الاستثمار الجديدة باليورو و شهادات الإدخار الدولارية وأيضا من خلال رفع العائد كما حدث الأسبوع الماضي على شهادات الاستثمار بالدولار داخل مصر وسط شح واضح في السيولة لديها مع انخفاض إيرادات قناة السويس وغياب السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد.