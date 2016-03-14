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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 14, 2016 4:18am GMT
 
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الاثنين 14 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل 32 شخصا في ثاني انفجار بالعاصمة التركية خلال شهر

* إردوغان : الهجمات لن تنال من إصرار تركيا على مكافحة الإرهاب

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* وكالة: قوات الأمن السعودية تقتل امرأة خلال عملية لاعتقال مطلوب

* المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى نقل السلطة إلى حكومة وحدة

* المرصد السوري: جبهة النصرة تستولي على قواعد وأسلحة من الفرقة 13 المدعومة من الغرب   يتبع
 