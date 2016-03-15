المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار
القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري في بيان أنه سيطرح اليوم الثلاثاء عطاء استثنائيا جديدا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.
وفاجأ المركزي المصري السوق أمس الاثنين بخفض سعر الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر .
وباع المركزي 198.1 مليون دولار أمس في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه ليصل السعر الرسمي في البنوك إلى 8.95 جنيه.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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