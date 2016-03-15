المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري في بيان أنه سيطرح اليوم الثلاثاء عطاء استثنائيا جديدا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وفاجأ المركزي المصري السوق أمس الاثنين بخفض سعر الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر .

وباع المركزي 198.1 مليون دولار أمس في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه ليصل السعر الرسمي في البنوك إلى 8.95 جنيه.