مقدمة 2-المركزي المصري يبيع 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيه

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الثلاثاء بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن عطاء أمس الاثنين الذي خفض فيه سعر العملة المحلية 14.5 بالمئة في خطوة مفاجئة.