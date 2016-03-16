الأربعاء 16 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* بثينة شعبان: القوات الروسية قد تعود إلى سوريا بعد إنسحابها

* المغرب يعتزم خفض بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية ويهدد بالانسحاب من بعثات حفظ السلام بعد تعليقات لبان جي مون

* راديو الجيش: إسرائيل تصادر مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

* التحالف الأمريكي يشن 17 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

* وكالة نقلا عن مساعدة للأسد: يجب على أمريكا الضغط على من يعارضون عملية السلام

* الاتحاد الأوروبي يرحب بأي خفض لأعمال العنف في سوريا

* الكرملين: روسيا ستحتفظ بنظام إس-400 للدفاع الجوي في سوريا