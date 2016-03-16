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الأربعاء 16 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* بثينة شعبان: القوات الروسية قد تعود إلى سوريا بعد إنسحابها
* المغرب يعتزم خفض بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية ويهدد بالانسحاب من بعثات حفظ السلام بعد تعليقات لبان جي مون
* راديو الجيش: إسرائيل تصادر مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
* التحالف الأمريكي يشن 17 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق
* وكالة نقلا عن مساعدة للأسد: يجب على أمريكا الضغط على من يعارضون عملية السلام
* الاتحاد الأوروبي يرحب بأي خفض لأعمال العنف في سوريا
* الكرملين: روسيا ستحتفظ بنظام إس-400 للدفاع الجوي في سوريا
* روسيا: مجموعة أولى من الطائرات الروسية غادرت سوريا يتبع