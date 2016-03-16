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مصادر مصرفية: المركزي المصري يرفع سعر الجنيه في عطاء استثنائي إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار

Wed Mar 16, 2016 1:44pm GMT
 
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القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.

ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية سبعة قروش بعد أن خفضه 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء اليوم.

وعطاء اليوم هو ثالث عطاء استثنائي للبنك المركزي خلال اسبوع واحد والرابع في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وطرح البنك المركزي أمس الثلاثاء ويوم الاثنين عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما.

(تغطية صحفية أسماء الشريف - إعداد إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 