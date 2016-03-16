مقدمة 2-المركزي المصري يباغت السوق مجددا ويرفع سعر الجنيه 7 قروش

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من إيهاب فاروق

القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - قالت ستة مصادر مصرفية لرويترز اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

ولم يصدر أي اعلان رسمي بعد من البنك المركزي بالسعر الجديد أو نتيجة العطاء الاستثنائي وهو الثالث خلال ثلاثة أيام على التوالي.

ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية سبعة قروش بعد أن خفض العملة 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء اليوم.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "مادام لا أحد يعلم ماذا يحدث إذا محافظ المركزي نجح بقوة في تحقيق ما يريده. المحافظ يعمل على كسر توقعات وعقيدة السوق بأن الدولار لابد أن يربح دائما مقابل الجنيه في جميع الجولات.

"محافظ المركزي يطبق ما وعد به بأن يكون سعر الصرف مرنا. قد تجده يخفض العملة من جديد في أول عطاء ثم يعود ويرفعها من جديد في العطاء التالي إلى أن يستقر عند سعر محدد."