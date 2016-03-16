مقابلة-سوديك المصرية ترى جانبا مشرقا لخفض الجنيه

من أحمد أبو العنين

القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) - قال العضو المنتدب لشركة سوديك العقارية المصرية اليوم الأربعاء إن الشركة ترى فرصة سانحة في قرار البنك المركزي المصري هذا الأسبوع خفض قيمة العملة المحلية الجنيه.

وقال ماجد شريف في مقابلة مع رويترز "نحن (المصريين) لنا ثقافة محبة للعقارات ونحن ننظر إليها كطريقة آمنة جدا للتحوط من خفض قيمة العملة والتضخم."

كانت سوديك ثالث أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع صافي ربح 2015 لأكثر من مثليه بفضل تنامي الطلب على المنازل بضواحي شرق القاهرة الراقية والساحل الشمالي.

وساهمت مشاريع شرق القاهرة بنسبة 63 بالمئة من المبيعات المتعاقد عليها لسوديك في 2015.

وزادت سوديك حجم أراضيها لمثليه في 2015 حيث أضافت 3.3 مليون متر مربع ليصل إجمالي الأراضي غير المطورة تحت تصرفها إلى ستة ملايين متر مربع.

وشملت الاستحواذات قطعة مساحتها 441 ألف متر مربع في الساحل الشمالي بمنطقة يشتري فيها الأغنياء المنازل لقضاء الصيف. واستخدمت الأرض لمشروع سيزر أول مشاريع سوديك في الساحل الشمالي.

وقال شريف "كانت تجربة رائعة فمعظم المشروع بيع خلال فترة وجيزة.