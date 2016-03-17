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الخميس 17 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* كيري يبلغ لافروف: الحاجة ماسة إلى إنتقال سياسي في سوريا
* نشطاء في محادثات سلام سوريا يدعون إلى "تغيير شامل"
* وزير الخارجية الفرنسي يزور تونس لتعزيز الروابط الامنية والاقتصادية
* امريكا تعارض اقامة جيب كردي في سوريا الان لكنها تترك الباب مفتوحا
* بوتين يقول انه سيجتمع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي قريبا
* المرصد السوري: قوات كردية تعتقل أفراد ميليشيا مؤيدة للقوات الحكومية
* أوروبا توافق على عقوبات بحق قادة ليبيين يرفضون حكومة الوحدة
* إنتاج النفط الليبي ينخفض إلى 295-350 ألف ب/ي يتبع