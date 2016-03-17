المركزي المصري يطرح عطاء دولاريا جديدا اليوم بعد رفع الجنيه 7 قروش

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري الليلة الماضية إنه سيطرح عطاء دولاريا جديدا اليوم الخميس دون أن يكشف عن تفاصيل العطاء أو يحدد ما إن كان دوريا أم استثنائيا.

ويأتي عطاء المركزي اليوم بعد أن باع أمس الأربعاء 1.514 مليار دولار بسعر 8.78 جنيه في عطاء استثنائي لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية سبعة قروش بعد أن خفض العملة 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

وقالت خمسة مصادر مصرفية لرويترز الليلة الماضية إن المركزي باع لهم الدولار يوم الأربعاء ثم طلب استرداده مرة أخرى في شكل وديعة لمدة سنة بفائدة 1.23 بالمئة.

وعطاء اليوم هو خامس عطاء استثنائي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي أربع عطاءات بنحو 2.4 مليار دولار خلال عشرة أيام.

ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد انتفاضة يناير كانون 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.