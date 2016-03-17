مقدمة 1-المركزي المصري يثبت سعر الجنيه في عطاء اليوم عند 8.78 جنيه مقابل الدولار

(لإضافة نتيجة لاعطاء الرسمي وسعر السوق الموازية)

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - ثبت البنك المركزي المصري سعر الجنيه عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم بينما انخفضت العملة المحلية في السوق الموازية إلى 9.45 جنيه مقابل الدولار.

وباع المركزي في عطاء اليوم 38.8 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار.

وقال متعامل في السوق الموازية أن الجنيه انخفض مقابل الدولار في معاملات اليوم ليصل إلى 9.45 جنيه من 9.40 جنيه أمس الأربعاء.

وكان البنك المركزي رفع سعر عملته المحلية أمس سبعة قروش بعد أن خفض الجنيه 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

وقالت خمسة مصادر مصرفية لرويترز الليلة الماضية إن المركزي باع للبنوك 1.514 مليار دولار أمس ثم طلب استردادها مرة أخرى في شكل وديعة لمدة سنة بفائدة 1.23 بالمئة.

وطرح المركزي أربعة عطاءات استثنائية خلال العشرة أيام الماضية بنحو 2.4 مليار دولار.

ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد انتفاضة يناير كانون 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.