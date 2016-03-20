مقدمة 2-المركزي المصري يختزل عطاءات الدولار إلى عطاء واحد أسبوعيا

(لإضافة بيان البنك المركزي)

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال مصرفيون لرويترز اليوم الأحد إن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.

وقال البنك في بيان "يعلن البنك المركزي المصري أنه اعتبارا من اليوم الموافق 20 مارس (آذار) 2016 سيتم طرح عطاء واحد أسبوعيا كل يوم ثلاثاء بدلا من ثلاثة عطاءات أسبوعيا السابق التعامل بها. العطاء القادم سوف يطرح يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس (آذار) 2016 الساعة 11 صباحا."

وخفضت مصر قيمة الجنيه الأسبوع الماضي وأعلنت أنها ستتحول لنظام لأسعار الصرف يتسم بقدر أكبر من المرونة وهو ما قال اقتصاديون ومصرفيون إنه قد يسفر في نهاية المطاف عن إلغاء عطاءات المركزي لبيع الدولار.

وتواجه مصر شحا في الموارد الدولارية منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وهوت احتياطيات مصر من العملة الصعبة إلى أقل من النصف عند 16.5 مليار دولار في فبراير شباط من حوالي 36 مليارا في مطلع 2011 .

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه يوم الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه ثم رفعها قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار في عطاء استثنائي يوم الأربعاء.