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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 21, 2016 4:08am GMT
 
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الاثنين 21 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* بايدن يقول إن المستوطنات الإسرائيلية تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالسلام

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* وزير الداخلية التركي: منفذ هجوم اسطنبول ينتمي إلى الدولة الإسلامية   يتبع
 