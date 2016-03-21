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الاثنين 21 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* بايدن يقول إن المستوطنات الإسرائيلية تثير تساؤلات بشأن الالتزام بالسلام
* المعارضة السورية ترفض تأجيل محادثات جنيف بذريعة الانتخابات البرلمانية
* عشرات من موظفي الأمم المتحدة ينسحبون من بعثتها في الصحراء الغربية
* الجيش الجزائري يقتل متشددين يعتقد أنهم وراء هجوم على محطة غاز
* ارتفاع عدد قتلى هجوم في سيناء المصرية إلى 15 شرطيا
* الشرطة التركية في حالة تأهب قصوى بعد تفجير اسطنبول
* وزير الداخلية التركي: منفذ هجوم اسطنبول ينتمي إلى الدولة الإسلامية يتبع