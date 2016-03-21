ملخص-فيتش: تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية
21 مارس آذار (رويترز) - تقرير لمؤسسة فيتش:
* تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية.
* مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.
* قرارات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام.
* التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016.
* التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.
* إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
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