ملخص-فيتش: تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية

21 مارس آذار (رويترز) - تقرير لمؤسسة فيتش:

* تخفيض قيمة الجنيه إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية.

* مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.

* قرارات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام.

* التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016.

* التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.