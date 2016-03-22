* تنظيم عصائب أهل الحق الشيعي يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق

* الحكومة السعودية: الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا خطوة إيجابية

* أمريكا ترفض دعوة روسيا لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات وقف القتال في سوريا

* صحف: تركيا تلاحق ثلاثة آخرين تقول إنهم كانوا يدبرون لتفجيرات

* إسرائيل تنقل 19 يهوديا يمنيا في أحدث عملية للهجرة

* ترامب يتعهد بعلاقات قوية مع إسرائيل إذا انتخب رئيسا