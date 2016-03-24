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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 24, 2016 4:13am GMT
 
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الخميس 24 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* شتاينماير: نحتاج حلا في سوريا يبقي عليها كدولة علمانية

* الأمم المتحدة: دمشق توافق على دخول مساعدات لمعظم البلدات المحاصرة

* برنامج الأغذية العالمي: نصف محافظات اليمن على شفا المجاعة

* الجيش التركي يشن غارات على مقاتلين أكراد في العراق وتركيا

* مدونون: مقتل سادس جندي روسي في سوريا أهم الأنباء العالمية

* اليابان تدرس شراء مقاتلات جديدة وتجري محادثات مع شركات دفاعية

* مالي تعتقل 21 شخصا بعد هجوم على بعثة تدريب عسكرية أوروبية

* وكالة الطاقة: اتفاق تثبيت الإنتاج قد يكون "بلا معنى"   يتبع
 