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الخميس 24 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* شتاينماير: نحتاج حلا في سوريا يبقي عليها كدولة علمانية
* الأمم المتحدة: دمشق توافق على دخول مساعدات لمعظم البلدات المحاصرة
* برنامج الأغذية العالمي: نصف محافظات اليمن على شفا المجاعة
* الجيش التركي يشن غارات على مقاتلين أكراد في العراق وتركيا
* مدونون: مقتل سادس جندي روسي في سوريا أهم الأنباء العالمية
* اليابان تدرس شراء مقاتلات جديدة وتجري محادثات مع شركات دفاعية
* مالي تعتقل 21 شخصا بعد هجوم على بعثة تدريب عسكرية أوروبية
* وكالة الطاقة: اتفاق تثبيت الإنتاج قد يكون "بلا معنى" يتبع