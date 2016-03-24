إعادة-مسؤول: قرار المركزي المصري بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية

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القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول مصرفي رفيع لرويترز اليوم الخميس إن قرار البنك المركزي المصري بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويأتي تصريح المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه بعد أن أعلن المركزي المصري اليوم عن موافقة مجلس إدارته على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وقال طارق عامر محافظ المركزي في رسالة نصية لرويترز أن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه "في نفس البنك."

ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر.

وقال المسؤول الرفيع لرويترز اليوم والذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه "قرار المركزي سيشمل ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية بينها هشام عز العرب رئيس التجاري الدولي وحسن عبدالله من العربي الأفريقي الدولي."

وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر. ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.