المركزي المصري يغلق شركتي صرافة نهائيا اليوم لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر في قطاع الصرافة المصري لرويترز اليوم الخميس إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى وذلك إثر القفزة الحادة للدولار في السوق السوداء مؤخرا.

وأكد مسؤول في البنك المركزي لرويترز صحة ما ذكرته المصادر.

ويأتي تحرك المركزي بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 9.90 جنيه للدولار هذا الاسبوع للمرة الأولى وسط تهافت شديد على شرائه مع تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعاملان في السوق الموازية لرويترز إن سعر الدولار ارتفع اليوم ليصل إلى ما بين 9.90 و9.95 جنيه من 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية الأسبوع الماضي 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات اليوم.

وبذلك يصل عدد شركات الصرافة التي أغلقها المركزي المصري منذ فبراير شباط وحتى اليوم إلى خمس شركات صرافة.