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الأحد 27 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* الجيش السوري يتقدم في تدمر بدعم جوي روسي
* الحكومة السورية تقول إنها ستعيد بناء المواقع الأثرية المتضررة في تدمر
* روسيا تقول إن طائراتها قصفت أهدافا للدولة الإسلامية في تدمر
* عشرات آلاف اليمنيين يحيون ذكرى بدء الحرب وينددون بالهجوم بقيادة السعودية
* الأمم المتحدة تحث العراق على المصالحة الوطنية من أجل هزيمة الدولة الإسلامية
* الجيش: مقتل جندي تركي في شمال العراق في قصف صاروخي للدولة الإسلامية
* تقارير:إيطاليا تعتقل جزائريا يُشتبه بتزويره وثائق لمهاجمي بروكسل
* تقرير:مغربي معتقل في ألمانيا ليس له صلة بمهاجمي بروكسل يتبع