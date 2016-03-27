الأحد 27 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* الجيش السوري يتقدم في تدمر بدعم جوي روسي

* الحكومة السورية تقول إنها ستعيد بناء المواقع الأثرية المتضررة في تدمر

* روسيا تقول إن طائراتها قصفت أهدافا للدولة الإسلامية في تدمر

* عشرات آلاف اليمنيين يحيون ذكرى بدء الحرب وينددون بالهجوم بقيادة السعودية

* الأمم المتحدة تحث العراق على المصالحة الوطنية من أجل هزيمة الدولة الإسلامية