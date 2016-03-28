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الاثنين 28 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* وزارة الدفاع :مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا جزائريا في تحطم طائرة هليكوبتر
* طرد الدولة الإسلامية من مدينة تدمر السورية التاريخية
* الجيش السوري: إحكام السيطرة على تدمر بداية اندحار الدولة الإسلامية
* الجيش الأمريكي: قوات التحالف تنفذ 21 ضربة ضد الدولة الإسلامية
* سكان: هجمات يشتبه أنها لطائرات أمريكية بدون طيار تقتل 14 متشددا باليمن
* خلاف داخل حكومة نتنياهو بشأن تحقيق في قتل مهاجم فلسطيني بالخليل
* الحكم على 11 شخصا بالمؤبد في الإمارات لاتهامات بالإرهاب
* منظمة: السعودية تسجن صحفيا خمس سنوات لإهانته حكام المملكة يتبع