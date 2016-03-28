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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 28, 2016 4:22am GMT
 
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الاثنين 28 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* وزارة الدفاع :مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا جزائريا في تحطم طائرة هليكوبتر

* طرد الدولة الإسلامية من مدينة تدمر السورية التاريخية

* الجيش السوري: إحكام السيطرة على تدمر بداية اندحار الدولة الإسلامية

* الجيش الأمريكي: قوات التحالف تنفذ 21 ضربة ضد الدولة الإسلامية

* سكان: هجمات يشتبه أنها لطائرات أمريكية بدون طيار تقتل 14 متشددا باليمن

* خلاف داخل حكومة نتنياهو بشأن تحقيق في قتل مهاجم فلسطيني بالخليل

* الحكم على 11 شخصا بالمؤبد في الإمارات لاتهامات بالإرهاب

* منظمة: السعودية تسجن صحفيا خمس سنوات لإهانته حكام المملكة   يتبع
 