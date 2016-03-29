مقدمة 1-المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في عطاء لتغطية متأخرات شركات

(لإضافة نتيجة العطاء وسعر السوق الموازية)

القاهرة 29 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء.

وباع المركزي 120 مليون دولار اليوم بسعر 8.78 جنيه أمام الدولار.

وقال متعامل في السوق الموازية اليوم إن سعر الجنيه المصري ارتفع قليلا في السوق ليبلغ 9.98 جنيه مقابل الدولار من 10.05 جنيه أمس الاثنين.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.