الأربعاء 30 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* سماع إنفجارات وإطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية في الساعات الاولى من صباح اليوم

* التلفزيون القبرصي: خاطف الطائرة المصرية المخطوفة يستسلم

* رئيس وزراء مصر: خاطف الطائرة مصري وطلب لقاء مسؤول أوروبي

* وزارة الطيران المدني المصرية: السلطات القبرصية أكدت أن حزام خاطف الطائرة كان زائفا

* الشرطة: إنتحاري يقتل ثلاثة ويصيب 27 في وسط بغداد وتنظيم الدولة الاسلامية يعلن المسؤولية عن الهجوم

* بيان: 4 ضربات لأمريكا والحلفاء ضد الدولة الإسلامية في العراق

* الأمم المتحدة تريد إعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري