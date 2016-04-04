ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 16.561 مليار دولار في نهاية مارس

القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى 16.561 مليار دولار في نهاية مارس آذار مقارنة مع 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 28مليون دولار في مارس آذار.