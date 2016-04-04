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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 16.561 مليار دولار في نهاية مارس

Mon Apr 4, 2016 3:00pm GMT
 
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القاهرة 4 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى 16.561 مليار دولار في نهاية مارس آذار مقارنة مع 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 28مليون دولار في مارس آذار.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. (تغطية صحفية عبد المنعم درار - إعداد إيهاب فاروق للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 