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الثلاثاء 5 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* تلفزيون: الدولة الإسلامية استخدمت غاز الخردل في هجوم على مطار بدير الزور
* أمريكا تقول إنها صادرت أسلحة من إيران يرجح أنها كانت في طريقها للحوثيين
* مهاجرون يواصلون السفر لليونان رغم إعادة آخرين لتركيا
* التحالف يشن 24 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية
* مصادر: مقتل أبو فراس القيادي بجبهة النصرة فيما يشتبه أنها ضربة بطائرة بلا طيار
* نحو 25 قتيلا في هجمات بأنحاء متفرقة من العراق
* مسؤول روسي: المطالبة برحيل الأسد تعرقل العملية السياسية
* رئيس الوزراء الإيطالي يزور إيران الأسبوع المقبل يتبع