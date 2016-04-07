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الخميس 7 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* الدولة الإسلامية تهاجم القوات السورية قرب دمشق بعد انتكاسات
* مسؤول: نايل سات المصرية أنهت تعاقدها مع قناة لحزب الله
* مصادر: تجار القمح في المغرب يطالبون بتمديد مهلة الاستيراد
* نمو صافي أرباح قطر الوطني 7.1% في الربع/1
* إيران تتوقع وصول إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين ب/ي في مارس 2017 أهم الأنباء العالمية
* العفو الدولية: الإعدامات في 2015 بلغت أعلى مستوى في 25 عاما
* ارتفاع عدد قتلى السيول في باكستان إلى 92 والبحث عن 23 مفقودا يتبع