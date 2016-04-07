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صباح الخير من رويترز

Thu Apr 7, 2016 4:09am GMT
 
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الخميس 7 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* الدولة الإسلامية تهاجم القوات السورية قرب دمشق بعد انتكاسات

* مسؤول: نايل سات المصرية أنهت تعاقدها مع قناة لحزب الله

* مصادر: تجار القمح في المغرب يطالبون بتمديد مهلة الاستيراد

* نمو صافي أرباح قطر الوطني 7.1% في الربع/1

* إيران تتوقع وصول إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين ب/ي في مارس 2017 أهم الأنباء العالمية

* العفو الدولية: الإعدامات في 2015 بلغت أعلى مستوى في 25 عاما

* ارتفاع عدد قتلى السيول في باكستان إلى 92 والبحث عن 23 مفقودا   يتبع
 