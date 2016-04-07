المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 120 مليون دولار اليوم

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الخميس.

ولم يكشف المركزي في بيانه الهدف من العطاء الاستثنائي.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء.

وباع المركزي 120 مليون دولار يوم الثلاثاء بسعر 8.78 جنيه للدولار.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه المصري واصل الهبوط في السوق ليبلغ 10.32 جنيه مقابل الدولار اليوم من 10.20 جنيه أمس الأربعاء.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.