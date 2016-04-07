مصحح-مقدمة 1-المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 120 مليون دولار اليوم

(لتصحيح السعر في الفقرة الثانية إلى 8.78 جنيه)

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري أنه سيبيع 120 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الخميس.

وقال خمسة متعاملين في قطاع الخزانة ببنوك خاصة في مصر إن المركزي أبقى على سعر العملة المحلية في عطاء اليوم دون تغيير عند 8.78 جنيه للدولار.

ولم يكشف المركزي في بيانه الهدف من العطاء الاستثنائي.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء.

وباع المركزي 120 مليون دولار يوم الثلاثاء بسعر 8.78 جنيه للدولار.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه المصري واصل الهبوط في السوق ليبلغ 10.32 جنيه مقابل الدولار اليوم من 10.20 جنيه أمس الأربعاء.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.