* المعلم: مجموعات إرهابية تخرق الهدنة في سوريا بتوجيهات تركية وسعودية لإفشال الحوار

* الحكومة السورية تعلن استعدادها لمحادثات دون شروط مسبقة

* الأمم المتحدة تسقط مساعدات غذائية على دير الزور المحاصرة في سوريا

* دي ميستورا يبحث مع المعلم اتفاق وقف العمليات القتالية الهش بسوريا

* التحالف ينفذ 18 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* الأطراف المتحاربة في اليمن تبدأ هدنة وأنباء عن قتال في تعز