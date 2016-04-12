Wed 9 Aug 2017 | 4:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Apr 12, 2016 5:05am GMT
 
[-] نص [+]

الثلاثاء 12 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* المعلم: مجموعات إرهابية تخرق الهدنة في سوريا بتوجيهات تركية وسعودية لإفشال الحوار

* الحكومة السورية تعلن استعدادها لمحادثات دون شروط مسبقة

* الأمم المتحدة تسقط مساعدات غذائية على دير الزور المحاصرة في سوريا

* دي ميستورا يبحث مع المعلم اتفاق وقف العمليات القتالية الهش بسوريا

* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تستعيد بلدة قرب الحدود التركية

* التحالف ينفذ 18 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* الأطراف المتحاربة في اليمن تبدأ هدنة وأنباء عن قتال في تعز

* المتحدث باسم إردوغان: تركيا لن تتخلى عن مطلب إنهاء حصار غزة   يتبع
 