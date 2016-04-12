المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في العطاء الاسبوعي للعملة الصعبة

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع مليون 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء.

وقال متعاملون في قطاع الخزانة بالبنوك المصرية لرويترز إن المركزي وجه البنوك من خلال البريد الإلكتروني باستخدام قيمة العطاء في سداد مستندات التحصيل لمستوردي السلع الغذائية الأساسية والتموينية فقط.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه أعلن في مارس آذار قصرها على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار.

وباع المركزي اليوم 120 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر الخميس الماضي.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وطرح المركزي ثلاثة عطاءات خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة إجمالية نحو 360 مليون دولار لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط.

وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة في مصر "المركزي أبلغنا من خلال البريد الالكتروني بتوجيه مبالغ العطاء لسداد مستندات التحصيل فقط عن السلع الغذائية الأساسية والتموينية وصناعة المواد الغذائية."

وقال ثلاثة متعاملين في السوق الموازية إنهم باعوا الدولار اليوم بين 10.25 و10.28 جنيه.