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الأربعاء 13 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* بيان: التحالف ينفذ 13 ضربة في العراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية
* إيران تعبر عن قلقها من زيادة انتهاكات الهدنة في سوريا
* الجيش التركي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا بعد قصف بلدة حدودية
* وكالة: سقوط قذيفتين من سوريا على بلدة حدودية تركية وإصابة 8
* فرنسا: هجوم الحكومة السورية يهدد الهدنة وعملية السلام
* إيران تبلغ دي ميستورا بقلقها من انتهاكات الهدنة في سوريا
* روسيا تعلن تحطم إحدى طائراتها الهليكوبتر في سوريا
* الفلسطينيون: مسعى في الامم المتحدة للتنديد بالمستوطنات الاسرائيلية يستهدف السلام يتبع