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الخميس 14 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* اوباما: التحالف الذي تقوده أمريكا قلص الاراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق
* اوباما: سنواصل مساعدة العراق ويجب على العالم أن يفعل هذا لمساعدته في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة
* اوباما يرى زيادة في أعداد مقاتلي الدولة الاسلامية المتجهين الى ليبيا
* الأسد يجري انتخابات برلمانية مع استئناف مباحثات السلام السورية
* كيري يدعو الجميع في سوريا للتقيد بوقف القتال
* تركيا تقصف أهدافا في سوريا بعد إطلاق صواريخ على بلدة حدودية
* السودان يختتم استفتاء دارفور وسط مقاطعة من المعارضة
* مسؤولون: مقتل 6 في تفجير واشتباكات مع متشددين بغرب ليبيا يتبع