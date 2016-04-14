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صباح الخير من رويترز

Thu Apr 14, 2016 5:21am GMT
 
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الخميس 14 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* اوباما: التحالف الذي تقوده أمريكا قلص الاراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق

* اوباما: سنواصل مساعدة العراق ويجب على العالم أن يفعل هذا لمساعدته في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة

* اوباما يرى زيادة في أعداد مقاتلي الدولة الاسلامية المتجهين الى ليبيا

* الأسد يجري انتخابات برلمانية مع استئناف مباحثات السلام السورية

* كيري يدعو الجميع في سوريا للتقيد بوقف القتال

* تركيا تقصف أهدافا في سوريا بعد إطلاق صواريخ على بلدة حدودية

* السودان يختتم استفتاء دارفور وسط مقاطعة من المعارضة

* مسؤولون: مقتل 6 في تفجير واشتباكات مع متشددين بغرب ليبيا   يتبع
 