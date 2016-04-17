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صباح الخير من رويترز

Sun Apr 17, 2016 4:07am GMT
 
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الأحد 17 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل ضابط وإصابة اثنين في هجوم بقنابل حارقة في البحرين

* 12 قتيلا في حريق بمصنع شركة بتروكيماويات في الجبيل بالسعودية

* مسعف: 15 قتيلا على الأقل من قوات الأمن في هجمات بمدينة بنغازي

* وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران ليبيا دعما لحكومة الوحدة

* وزير ألماني:الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في تدريب قوات ليبية خارج البلاد

* مسؤول: حلف الأطلسي مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية

* دي ميستورا يحاول استطلاع رأي المعارضة بشأن بقاء الأسد بشكل رمزي [   يتبع
 