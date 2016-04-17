الأحد 17 أبريل نيسان

* مقتل ضابط وإصابة اثنين في هجوم بقنابل حارقة في البحرين

* 12 قتيلا في حريق بمصنع شركة بتروكيماويات في الجبيل بالسعودية

* مسعف: 15 قتيلا على الأقل من قوات الأمن في هجمات بمدينة بنغازي