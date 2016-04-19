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صباح الخير من رويترز

Tue Apr 19, 2016 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 19 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* قوات التحالف تنفذ 20 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* لافروف: لا مفاوضات سرية بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا

* المرصد:المعارضة تشن هجمات في غرب سوريا والحكومة تنفذ ضربات جوية مكثفة

* كبير مفاوضي الحكومة السورية يتهم إسرائيل بالتعاون مع الدولة الإسلامية والقاعدة

* مصادر: قوات بقيادة أمريكا تأسر مقاتلا من الدولة الإسلامية في العراق

* وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل

* مسؤولون: وزير الدفاع الأمريكي يعرض على العراق المزيد من المساعدة

* العبادي يأمل في تشكيل حكومة جديدة خلال أيام لمكافحة الفساد   يتبع
 