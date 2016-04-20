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صباح الخير من رويترز

Wed Apr 20, 2016 4:12am GMT
 
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الأربعاء 20 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تسيطر على أراض في دير الزور

* فصائل يمنية تتعهد بالمشاركة في محادثات السلام بالكويت

* المعارضة السورية: تأجيل محادثات السلام لأجل غير مسمى

* الحكومة السورية: مستقبل الأسد ليس للنقاش في محادثات السلام

* الكرملين: روسيا تؤيد تماما استمرار المحادثات السورية في جنيف

* المعارضة السورية تدعو القوى الكبرى لمناقشة هدنة "انتهت"

* مبعوث صيني يزور سوريا والسعودية وإيران وروسيا في مسعى للسلام

* إدانة إسرائيلي بقتل فلسطيني في جريمة كان لها دور في نشوب حرب 2014   يتبع
 