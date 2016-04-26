* قوات التحالف تسيطر على مرفأ نفطي يمني من تنظيم القاعدة

* أمريكا وحلفاؤها ينفذون 14 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* المرصد السوري: 60 قتيلا على الأقل في ثلاثة أيام من الاشتباكات في حلب