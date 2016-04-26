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المركزي المصري يبيع 118.7 مليون دولار في العطاء الاسبوعي للعملة الصعبة

Tue Apr 26, 2016 10:18am GMT
 
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القاهرة 26 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع مليون 118.7 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر العطاء السابق.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه أعلن في مارس آذار قصرها على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار.

وقال متعاملان في السوق الموازية إنهما باعا الدولار اليوم بسعر 10.60 جنيه لتواصل العملة الأمريكية تراجعها في السوق السوداء منذ أن أعلنت دولة الإمارات الجمعة الماضية تقديمها أربعة مليارات دولار لمصر منها مليارا دولار في صورة وديعة لدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي.

وشطب البنك المركزي تسع شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية الخميس الماضي بسبب التلاعب في سوق الصرف والمضاربة على الدولار ليصل بذلك عدد الشركات التي تم شطبها منذ بداية العام إلى نحو 14 شركة.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 