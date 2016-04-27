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الأربعاء 27 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* عشرات الآلاف يتظاهرون في وسط بغداد للمطالبة بالتصويت على تعديل حكومي
* وزير تركي: أمريكا ستنشر قاذفات صواريخ قرب الحدود السورية
* دي ميستورا يطلع مجلس الأمن الدولي غدا على تطورات المحادثات السورية
* المرصد: 30 قتيلا في قتال بمدينة حلب خلال 24 ساعة
* بيان: أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* وزارة الخارجية في صربيا: خطف مهندس صربي في ليبيا
* لجنة صياغة الدستور التركية: لا مناقشات حول التخلي عن مبدأ العلمانية
* أزمة الغذاء تشتد في سوريا مع اختناق قطاع الزراعة جراء الحرب يتبع