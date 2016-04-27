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صباح الخير من رويترز

Wed Apr 27, 2016 4:39am GMT
 
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الأربعاء 27 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* عشرات الآلاف يتظاهرون في وسط بغداد للمطالبة بالتصويت على تعديل حكومي

* وزير تركي: أمريكا ستنشر قاذفات صواريخ قرب الحدود السورية

* دي ميستورا يطلع مجلس الأمن الدولي غدا على تطورات المحادثات السورية

* المرصد: 30 قتيلا في قتال بمدينة حلب خلال 24 ساعة

* بيان: أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* وزارة الخارجية في صربيا: خطف مهندس صربي في ليبيا

* لجنة صياغة الدستور التركية: لا مناقشات حول التخلي عن مبدأ العلمانية

* أزمة الغذاء تشتد في سوريا مع اختناق قطاع الزراعة جراء الحرب   يتبع
 