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صباح الخير من رويترز

Tue May 3, 2016 4:20am GMT
 
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الثلاثاء 3 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* البيت الأبيض يقول على الأسد الوفاء بالتزاماته في الهدنة السورية

* إسرائيل تعتزم إعادة فتح معبر إريز مع غزة أمام الشاحنات

* مقتل 14 شخصا بينهم زوار شيعة في تفجيرات بالعراق

* مصدر: مقتل شخص بنيران صاروخ أطلق على بلدة كلس التركية

* الجبير يؤكد أن السعودية حذرت من مشروع قانون أمريكي بشأن هجمات 11 سبتمبر

* كيري يتطلع لتوسيع نطاق الهدنة السورية لتشمل حلب

* أمريكا: رئيس وزراء العراق في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية

* وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة في محادثات سوريا   يتبع
 