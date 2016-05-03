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الثلاثاء 3 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* البيت الأبيض يقول على الأسد الوفاء بالتزاماته في الهدنة السورية
* إسرائيل تعتزم إعادة فتح معبر إريز مع غزة أمام الشاحنات
* مقتل 14 شخصا بينهم زوار شيعة في تفجيرات بالعراق
* مصدر: مقتل شخص بنيران صاروخ أطلق على بلدة كلس التركية
* الجبير يؤكد أن السعودية حذرت من مشروع قانون أمريكي بشأن هجمات 11 سبتمبر
* كيري يتطلع لتوسيع نطاق الهدنة السورية لتشمل حلب
* أمريكا: رئيس وزراء العراق في موقف قوي رغم الاضطرابات السياسية
* وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة في محادثات سوريا يتبع