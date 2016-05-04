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صباح الخير من رويترز

Wed May 4, 2016 4:14am GMT
 
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الأربعاء 4 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* مقاتلون يشنون هجوما على حلب ودبلوماسيون يكافحون لإحياء الهدنة في سوريا

* كيري يحذر الأسد من التداعيات إذا فشلت الهدنة والانتقال السياسي

* الجيش الإسرائيلي: جنود يقتلون سائقا فلسطينيا صدم جنودا في الضفة الغربية

* الأمم المتحدة تبدأ تفتيش الشحنات التجارية المتجهة لليمن

* دي ميستورا: محادثات السلام قد تستأنف إذا جرى الاتفاق على تهدئة بحلب

* الخارجية: ألمانيا تستضيف محادثات بشأن سوريا الأربعاء

* المرصد السوري: مقتل 19 على الأقل في قصف شنته المعارضة في حلب   يتبع
 