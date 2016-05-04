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الأربعاء 4 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* مقاتلون يشنون هجوما على حلب ودبلوماسيون يكافحون لإحياء الهدنة في سوريا
* كيري يحذر الأسد من التداعيات إذا فشلت الهدنة والانتقال السياسي
* الجيش الإسرائيلي: جنود يقتلون سائقا فلسطينيا صدم جنودا في الضفة الغربية
* الأمم المتحدة تبدأ تفتيش الشحنات التجارية المتجهة لليمن
* دي ميستورا: محادثات السلام قد تستأنف إذا جرى الاتفاق على تهدئة بحلب
* الخارجية: ألمانيا تستضيف محادثات بشأن سوريا الأربعاء
* المرصد السوري: مقتل 19 على الأقل في قصف شنته المعارضة في حلب يتبع