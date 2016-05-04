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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.011 مليار دولار نهاية أبريل

Wed May 4, 2016 11:59am GMT
 
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القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان مقارنة مع 16.561مليار دولار في نهاية مارس آذار.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 450 مليون دولار في أبريل نيسان.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 