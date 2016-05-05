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صباح الخير من رويترز

Thu May 5, 2016 4:15am GMT
 
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الخميس 5 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* محمد علوش المعارض السوري البارز يقول إن جماعات المعارضة الرئيسية أنشأت قوة مهام لنزع فتيل التوتر الذي أدى إلى أعمال عنف واسعة النطاق بين الفصائل المتنافسة.

* لافروف: الأسد ليس حليفا لروسيا لكن موسكو تدعمه في الحرب ضد الإرهاب.

* سيارة ملغومة تستهدف الجيش التركي وضربات جوية تدمر أهدافا للأكراد.

* روسيا: هجمات جبهة النصرة عطلت تهدئة مزمعة في حلب.

* وكالة: روسيا تتوقع استئناف محادثات السلام السورية في جنيف في مايو.

* الأمم المتحدة: سوريا تمنع المساعدات عن أكثر من 900 ألف شخص.

* أمريكا تحذر من مخاطر أكبر في العراق بعد مقتل أحد جنودها.   يتبع
 