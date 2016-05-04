مقدمة 1-ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.011 مليار دولار نهاية أبريل

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القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات الأجنبية إرتفعت إلى 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان من 16.561 مليار دولار في نهاية مارس آذار.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 450 مليون دولار في أبريل نيسان.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مصر لم تتلق أي ودائع من الخارج منذ أن تولى منصبه في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال عامر في تعليقات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية "سياسات البنك المركزي وحزم الاجراءات التي إتخذها ساعدت في الحفاظ على معدلات الاحتياطي النقدي وزيادته بشكل متواصل للشهر السابع على التوالي."

ولم يشر عامر إلى إعلان دولة الامارات العربية في 22 أبريل نيسان إنها ستضع ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي لمصر.

وكان مسؤول كبير بالمركزي المصري قال إن البنك يأمل بإستلام تلك الوديعة في الاسبوع الاخير من أبريل نيسان.